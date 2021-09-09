Аленичев считает, что сборная России решила задачи на сентябрьские матчи

Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» отметил, что сборная России выполнила задачу на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«У Валерия было совсем мало времени — мы должны это признать, понять и принять. При этом приятно, что задача на сентябрьский мини-цикл решена, взято семь очков. Конечно, всегда хочется большего — девяти, но нужно осознавать, что Россия встречалась в том числе с одной из лучших сборных Европы, действующим вице-чемпионом мира. Сделали с Хорватией ничью, не пропустили, это наш главный соперник в группе, так что в целом результат неплохой. Порадовало еще то, что выступили на ноль во всех матчах», — написал Аленичев.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.