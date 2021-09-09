Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Аленичев считает, что сборная России решила задачи на сентябрьские матчи

00:40
Теги:

Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» отметил, что сборная России выполнила задачу на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«У Валерия было совсем мало времени — мы должны это признать, понять и принять. При этом приятно, что задача на сентябрьский мини-цикл решена, взято семь очков. Конечно, всегда хочется большего — девяти, но нужно осознавать, что Россия встречалась в том числе с одной из лучших сборных Европы, действующим вице-чемпионом мира. Сделали с Хорватией ничью, не пропустили, это наш главный соперник в группе, так что в целом результат неплохой. Порадовало еще то, что выступили на ноль во всех матчах», — написал Аленичев.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Аленичев все материалы автора

Читайте также

«Саша рассек Феде переносицу. Встал вопрос об отмене боя». Как братья Емельяненко рубились друг с другом в Старом Осколе
Бывшие супруги не смогли поделить десятки замороженных трупов в Москве
Фото: Как Ургант унизил испражняющуюся на газонах Волочкову
Стыдно, у кого видно: россиян шантажируют раскрытием интимных тайн
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры