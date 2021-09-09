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Левандовски поддержал игроков сборной Англии, когда их освистали польские фанаты

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Роберт Левандовски. Фото Twitter
Роберт Левандовски. Фото Twitter
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Капитан сборной Польши Роберт Левандовски остался недоволен решением польских фанатов освистать игроков сборной Англии, которые перед началом матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 встали на одно колено. Игра проходила в Варшаве.

Нападающий «Баварии» неодобрительно смотрел на трибуны и указывал на значок «Уважение» на своей футболке, когда польские болельщики выражали свое недовольство.

Тем не менее, игроки сборной Польши не присоединились к сборной Англии и не встали на колено.

В начале сентября перед началом матча между сборными Венгрии и Англии футболистов английской команды освистали за то, что встали на колено в рамках акции о расовом равенстве BLM («Жизни черных важны»). При этом, в июле УЕФА наказывал сборную Венгрии из-за поведения фанатов во время Евро-2020 двумя матчами без зрителей с испытательным сроком два года.

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Евгений Козинов все материалы автора

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