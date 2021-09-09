Левандовски поддержал игроков сборной Англии, когда их освистали польские фанаты

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски остался недоволен решением польских фанатов освистать игроков сборной Англии, которые перед началом матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 встали на одно колено. Игра проходила в Варшаве.

Нападающий «Баварии» неодобрительно смотрел на трибуны и указывал на значок «Уважение» на своей футболке, когда польские болельщики выражали свое недовольство.

Тем не менее, игроки сборной Польши не присоединились к сборной Англии и не встали на колено.

Respect ? @lewy_official



The Poland captain pointed to the 'respect' badge on his shirt after some fans appeared to boo the @England team taking the knee #ITVFootball | #ThreeLions pic.twitter.com/1YUex6DCul — ITV Football (@itvfootball) September 8, 2021

В начале сентября перед началом матча между сборными Венгрии и Англии футболистов английской команды освистали за то, что встали на колено в рамках акции о расовом равенстве BLM («Жизни черных важны»). При этом, в июле УЕФА наказывал сборную Венгрии из-за поведения фанатов во время Евро-2020 двумя матчами без зрителей с испытательным сроком два года.