Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 16:06

Агент Сафонов — о Роналду: «Тренер Португалии дал понять, что он руководит командой»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный российский агент Алексей Сафонов прокомментировал то, что нападающий Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Швейцарии (6:1).

37-летний игрок вышел на поле на 73-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

«Никакой проблемы вчера не произошло. Тренер Сантуш дал понять, что он руководит командой. И вообще, если убрать Месси из Аргентины, то ей конец», — приводит слова Сафонова Vprognoze.ru.

В четвертьфинале турнира в Катаре Португалия сыграет против Марокко. Встреча пройдет 10 декабря в 18.00 (мск).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Источник: Vprognoze.ru
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Алексей Сафонов
1
Читайте также
Кокорин о Зареме Салиховой: «Может она видела нас в Монако, и мы там чем-то ее обидели?»
«Он не звал меня замуж, а я бы и не вышла». Почему расстались певица Салтыкова и хоккеист Буре
Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Киеву время стать сильнее
Дмитрий Песков: о вмешательстве России в планы совершить госпереворот в ФРГ речи не идет
Движение затруднено на Дмитровском шоссе в Москве из-за прорыва коммуникаций
Какая помощь есть для самозанятых
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Инфантино назвал групповой этап ЧМ-2022 в Катаре лучшим в истории
ЧМ-2022: 28 голов в 1/8 финала — рекорд XXI века. Тень Месси над Маттеусом
Полузащитник сборной Англии Райс пропустил тренировку команды
Роналду — о выходе Португалии в 1/4 финала ЧМ-2022: «Поздравляю нашу сборную. Мечта жива! Вперед, Португалия!»
Орлов: «Думать, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ — чистый оптимизм»
В Испании ожидают, что Луис Энрике сам подаст в отставку с поста главного тренера сборной
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колыванов: «Матч со Швейцарией показал, что сборная Португалии может играть и без Роналду»

Силва: «Если Португалия и Аргентина будут в финале, то надеюсь, что Месси не выйдет на поле»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости