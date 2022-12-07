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Силва: «Если Португалия и Аргентина будут в финале, то надеюсь, что Месси не выйдет на поле»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился мнением о форварде Аргентины Лионеле Месси.

«Месси — это Месси... Все знают, на что способен этот игрок. Надеюсь, если мы встретимся с Аргентиной в финале, то он не выйдет на поле или сыграет очень плохо», — приводит слова Силвы Ole.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Португалия сыграет с Марокко (10 декабря), а Аргентина встретится с Нидерландами (9 декабря).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Ole
Бернарду Силва
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Португалии по футболу
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