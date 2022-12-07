Колыванов: «Матч со Швейцарией показал, что сборная Португалии может играть и без Роналду»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов заявил, что национальная команда Португалии может дойти до финала чемпионата мира-2022 без нападающего Криштиану Роналду.

— Роналду всегда был лидером национальной сборной. В любом случае он поддерживает команду. Роналду вел себя как капитан, даже выходя на замену, — цитирует «Спорт День за Днем» Колыванова. — Он амбициозный человек, который все время хочет выигрывать и быть номером один. Понятное дело, что ему 37 лет и он уже не в тех кондициях, что был раньше. В «Манчестер Юнайтед» у него не все получалось, и это уже не тот Роналду, которого мы привыкли видеть. Вчерашний матч показал, что Португалия может и без него играть.

— После матча Роналду поблагодарил болельщиков и первым ушел в раздевалку. Он переживает из-за того, что не вышел в старте? Может ли ситуация дойти до открытого конфликта?

— Я думаю, что конфликта никакого не будет. Он взрослый человек. Сейчас нужно поддерживать команду и проходить дальше. Они попали на Марокко. Чем черт не шутит, так могут и до финала дойти без него.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет против Марокко. Матч состоится 10 декабря и начнется в 18.00 (мск).