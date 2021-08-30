Алексей Миранчук оценил свою готовность после прибытия в сборную России
18:08
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал, в каком он сейчас состоянии.
«Со всеми увиделся, познакомился, с кем не был знаком лично, — сказал Миранчук в интервью Youtube-каналу РФС. — Ждем вечернюю тренировку с нетерпением. Все идет своим чередом. Мое физическое и моральное состояние? Не вижу никаких проблем в этом. Сезон только начался. Все здорово, все отлично. Чувствую себя прекрасно. Морально — тоже. Не было каких-то трудных игр. Я в сборной с чистой головой, все отлично».
Сборной России предстоят отборочные матчи ЧМ-2022 против команд Хорватии, Кипра и Мальты.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
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