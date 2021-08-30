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Анри продолжит работать в тренерском штабе сборной Бельгии

16:55
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри будет на постоянной основе работать в тренерском штабе сборной Бельгии до окончания чемпионата мира 2022 года, сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Анри занимал должность ассистента главного тренера в сборной Бельгии с 2016 по 2018 год, а потом пытался построить самостоятельную тренерскую карьеру. После не самых удачных периодов работы в «Монако» и «Монреаль Импакт» француз вернулся в штаб сборной Бельгии на временной основе в мае 2021 года и помогал главному тренеру Роберто Мартинесу на Евро-2020.

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Иван Шитик все материалы автора

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