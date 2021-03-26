Александр Мостовой объяснил ошибки Караваева в игре с Мальтой

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру Вячеслава Караваева в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (3:1). По его мнению, ошибки защитника связаны с непривычным амплуа.

«Да, Караваев совершил две или три оплошности, потому что играл не на своей позиции, несмотря на то что является правоногим футболистом. Левая нога не совсем его. В голевом эпизоде его легко обыграли за счет того, что он не имеет соответствующих навыков», — цитирует RT Мостового.

«Другое дело, что, если возвращаться к Черчесову, мы знаем, что он редко бросает в огонь новичков. Поэтому отдал предпочтение Караваеву, который и в «Зените» играет, и в сборной не дебютант, а не Самошникову, о котором мы мало что знаем как о футболисте. Почему не поставить Юрия Жиркова? С Мальтой и я бы слева сыграл, тем более Жирков, который регулярно выходит в «Зените» и становится лучшим», — добавил ветеран.

27 марта Россия проведет второй матч отбора ЧМ-2022 — в Сочи против Словении.