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Мусиала — самый молодой игрок сборной Германии за 67 лет

17:01
Джамал Мусиала. Фото сборная Германии
Джамал Мусиала. Фото сборная Германии
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала дебютировал в составе сборной Германии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Исландии (3:0). Хавбек вышел на поле в возрасте 18 лет и 27 дней.

Мусиала стал самым молодым футболистом сборной Германии за 67 лет. Предыдущим в 1954 году стал Уве Зеелер, который вышел на поле в составе команды ФРГ в возрасте 17 лет 345 дней.

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