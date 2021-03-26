Мусиала — самый молодой игрок сборной Германии за 67 лет
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала дебютировал в составе сборной Германии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Исландии (3:0). Хавбек вышел на поле в возрасте 18 лет и 27 дней.
Мусиала стал самым молодым футболистом сборной Германии за 67 лет. Предыдущим в 1954 году стал Уве Зеелер, который вышел на поле в составе команды ФРГ в возрасте 17 лет 345 дней.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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