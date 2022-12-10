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Сегодня, 20:09

Агент Влашича: «Никола может вернуться в Россию»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника «Торино» и сборной Хорватии Николы Влашича, высказался о возможном возвращении хорвата в чемпионат России.

«У Николы прекрасные воспоминания о России, так что, конечно, его возвращение возможно. В футбольной жизни никогда не знаешь наверняка», — приводит слова агента Sport24.

Влашич выступал в РПЛ за ЦСКА с 2018 по 2021 год.

В текущем сезоне 25-летний хавбек сыграл за «Торино» 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Влашич принимает участие на чемпионате мира-2022 в Катаре. Он принял участие в 4 матчах за сборную Хорватии и не отличился результативными действиями. В полуфинале турнира хорваты сыграют против Аргентины 13 декабря, начало — 22.00 мск.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко 1
Португалия 0
Матч завершен

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
2
1
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