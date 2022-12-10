Агент Влашича: «Никола может вернуться в Россию»

Футбольный агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника «Торино» и сборной Хорватии Николы Влашича, высказался о возможном возвращении хорвата в чемпионат России.

«У Николы прекрасные воспоминания о России, так что, конечно, его возвращение возможно. В футбольной жизни никогда не знаешь наверняка», — приводит слова агента Sport24.

Влашич выступал в РПЛ за ЦСКА с 2018 по 2021 год.

В текущем сезоне 25-летний хавбек сыграл за «Торино» 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Влашич принимает участие на чемпионате мира-2022 в Катаре. Он принял участие в 4 матчах за сборную Хорватии и не отличился результативными действиями. В полуфинале турнира хорваты сыграют против Аргентины 13 декабря, начало — 22.00 мск.