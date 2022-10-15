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Сегодня, 19:05

«Адана Демирспор» крупно обыграл «Касымпашу» на выезде, Дзюба остался в запасе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Адана Демирспор»

«Адана Демирспор» обыграл «Касымпашу» на выезде в матче 10-го тура чемпионата Турции — 4:1.

У гостей забили Юнес Беланда, Дэвид Акинтола, Хенри Оньекуру и Баду Н'Диай. Единственный мяч хозяев — на счету Стефана Баокена.

Российский нападающий «Аданы Демирспор» Артем Дзюба не вышел на поле. Форвард попал в заявку на игру, но остался в запасе.

«Адана Демирспор» сохраняет лидерство в турнирной таблице с 21 очком в 10 матчах. «Касымпаша» занимает 9-ю строчку с 13 очками в 10 играх.

Турция. Суперлига. 10-й тур
15 окт, 17:00. Recep Tayyip Erdogan Stadium (Стамбул)
Касымпаша
1:4
Адана Демирспор

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ИТБ2 (1.5)

23%

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ТБ 2.5

18%

1.77
Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК Касымпаша
9
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