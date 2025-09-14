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14 сентября 2025, 21:05

«Фенербахче» в большинстве обыграл «Трабзонспор» в первом матче Тедеско

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Фенербахче» на своем поле победил «Трабзонспор» в матче 5-го тура чемпионата Турции — 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте забил Юссеф Эн-Несири. Гости играли в меньшинстве с 20-й минуты — красную карточку получил Окай Йокушлу.

«Фенербахче» провел первый матч под руководством бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который сменил в турецком клубе Жозе Моуринью.

«Фенербахче» (10 очков) поднялся на второе место в турецкой суперлиге. «Трабзонспор» (10) опустился на третью строчку.

Чемпионат Турции. 5-й тур.
14 сентября 2025, 00:00. Шюкрю Сараджоглу (Стамбул)
Фенербахче
1:0
Трабзонспор

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Футбол
ФК Трабзонспор
ФК Фенербахче
Доменико Тедеско
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