«Фенербахче» в большинстве обыграл «Трабзонспор» в первом матче Тедеско

«Фенербахче» на своем поле победил «Трабзонспор» в матче 5-го тура чемпионата Турции — 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте забил Юссеф Эн-Несири. Гости играли в меньшинстве с 20-й минуты — красную карточку получил Окай Йокушлу.

«Фенербахче» провел первый матч под руководством бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который сменил в турецком клубе Жозе Моуринью.

«Фенербахче» (10 очков) поднялся на второе место в турецкой суперлиге. «Трабзонспор» (10) опустился на третью строчку.