Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 05:11

«Ювентус» хочет заполучить защитника «Арсенала»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс может продолжить карьеру в Италии. Как сообщил в Twitter журналист Экрем Конур, «Ювентус» хочет заполучить 24-летнего бразильца.

По информации источника, лондонский клуб готов расстаться с игроком за 47 миллионов евро.

Действующий контракт Габриэля рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Габриэль сыграл в в 39 матчах во всех турнирах и забил 5 голов. Также он получил 6 желтых и 1 красную карточки.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ювентус
1
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Снятие стресса с помощью спорта: как это работает
«Кто говорит, что с «Зенитом» выигрывал бы любой, просто завидуют Семаку». Газзаев объяснил, почему Семак – лучший тренер, а Березуцким надо было дать поработать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Кавкаб» опроверг переговоры с Роналду

Агент де Йонга против перехода игрока в «Манчестер Юнайтед»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости