«Ювентус» хочет заполучить защитника «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс может продолжить карьеру в Италии. Как сообщил в Twitter журналист Экрем Конур, «Ювентус» хочет заполучить 24-летнего бразильца.

По информации источника, лондонский клуб готов расстаться с игроком за 47 миллионов евро.

Действующий контракт Габриэля рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Габриэль сыграл в в 39 матчах во всех турнирах и забил 5 голов. Также он получил 6 желтых и 1 красную карточки.