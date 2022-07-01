«Торино» объявил об уходе Белотти

Форвард «Торино» Андреа Белотти покинул клуб, сообщается на официальном сайте команды.

«Мы принимаем к сведению решение Андреа начать новый опыт, сегодня наши пути расходятся. Мы прожили вместе семь сезонов, которые в современном футболе представляют собой очень крепкую связь, всегда разделяя с одинаковой страстью радости и печали. Мы благодарим тебя за все, что ты нам дал. Желаем удачи в продолжении карьеры», — говорится в сообщении клуба.

28-летний итальянец покинул клуб по истечении контракта. Ранее сообщалось, что Белотти интересен «Монце», которая в следующем сезоне дебютирует в серии А.

В минувшем сезоне Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.