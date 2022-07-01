«Тоттенхэм» объявил о переходе Ришарлисона

Форвард «Эвертона» Ришарлисон перешел в «Тоттенхэм», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано до лета 2027 года

Сообщалось, что «шпоры» заплатят за нападающего 50 миллионов фунтов. Еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

В прошедшем сезоне Ришарлисон забил 11 мячей и сделал пять результативных передач в 33 матчах за «ирисок» во всех турнирах. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.