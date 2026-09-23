Мбаппе о возможном переходе Олисе в «Реал»: «Несправедливо по отношению к «Баварии» советовать ему уйти»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился мнением о возможном трансфере вингера «Баварии» Майкла Олисе в мадридский клуб.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мбаппе предлагал Олисе перейти в «Реал» во время их совместного выступления за сборную Франции на чемпионате мира 2026 года.

«Я слышал эти слухи. Но я и сам прекрасно знаю, каково это: когда я играл за «ПСЖ», вокруг меня ходило бесчисленное количество слухов. И я считаю, что было бы неуважительно советовать игроку уйти. Это было бы несправедливо по отношению к «Баварии». Тем более что «Бавария» — отличный клуб, в котором Майкл может многого добиться. Конечно, любой клуб в мире хотел бы видеть в своем составе Майкла Олисе. Он выдающийся игрок», — приводит слова Мбаппе Bayern and Germany.

Олисе выступает за «Баварию» с июля 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029-го. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

В сезоне-2026/27 Олисе забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 4 матчах Бундеслиги.

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