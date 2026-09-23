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Кристиан Эриксен покинул Вольфсбург

«Вольфсбург» объявил о расторжении контракта с Эриксеном

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Вольфсбурга» Кристиан Эриксен покинул команду, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Контракт с 34-летним датчанином, который должен был завершиться летом 2027 года, расторгли по соглашению сторон.

«Сейчас для меня важно находиться рядом с семьей в Дании. Я рад, что нам удалось вместе найти решение. Мое время в «Вольфсбурге» было наполнено множеством взлетов и падений. Я знаю, что сейчас клуб находится в хороших руках, чтобы вернуться в Бундеслигу, и убежден, что «Вольфсбург» ждет успешное будущее. Я хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто был рядом со мной в клубе и в Вольфсбурге. Мне было очень приятно играть за вас, и я буду с теплом вспоминать это время», — приводит слова Эриксена пресс-служба клуба.

Эриксен играл за «Вольфсбург» с сентября 2025 года. Он провел за немецкий клуб 34 матча, забил три гола и сделал десять результативных передач.

В июне этого года Эриксен потерял сознание в товарищеском матче между сборными Дании и Украины. С того момента он не выходил на поле. С 2021 года в теле полузащитника установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор после потери сознания в матче Евро-2020.

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Кристиан Эриксен
ФК Вольфсбург
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3
 Фрайбург 4 3 1 0 12-3 10
4
 Аугсбург 4 2 1 1 11-6 7
5
 Байер 4 2 1 1 10-5 7
6
 Майнц 4 2 1 1 10-6 7
7
 Эльферсберг 4 2 1 1 8-7 7
8
 Вердер 4 2 1 1 8-8 7
9
 РБ Лейпциг 4 2 0 2 9-5 6
10
 Айнтрахт Ф 4 1 2 1 9-10 5
11
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12
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 Кельн 4 1 1 2 6-9 4
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15
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9.10 21:30 Боруссия Д – Вердер - : -
10.10 16:30 Аугсбург – Бавария - : -
10.10 16:30 Хоффенхайм – Гамбург - : -
10.10 16:30 Майнц – Байер - : -
10.10 16:30 Падерборн – Штутгарт - : -
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