«Вольфсбург» объявил о расторжении контракта с Эриксеном

Полузащитник «Вольфсбурга» Кристиан Эриксен покинул команду, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Контракт с 34-летним датчанином, который должен был завершиться летом 2027 года, расторгли по соглашению сторон.

«Сейчас для меня важно находиться рядом с семьей в Дании. Я рад, что нам удалось вместе найти решение. Мое время в «Вольфсбурге» было наполнено множеством взлетов и падений. Я знаю, что сейчас клуб находится в хороших руках, чтобы вернуться в Бундеслигу, и убежден, что «Вольфсбург» ждет успешное будущее. Я хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто был рядом со мной в клубе и в Вольфсбурге. Мне было очень приятно играть за вас, и я буду с теплом вспоминать это время», — приводит слова Эриксена пресс-служба клуба.

Эриксен играл за «Вольфсбург» с сентября 2025 года. Он провел за немецкий клуб 34 матча, забил три гола и сделал десять результативных передач.

В июне этого года Эриксен потерял сознание в товарищеском матче между сборными Дании и Украины. С того момента он не выходил на поле. С 2021 года в теле полузащитника установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор после потери сознания в матче Евро-2020.

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