«Арсенал» интересуется защитником «Интера» Хакими
«Арсенал» рассматривает кандидатов на позицию защитника, вместо уходящего Эктора Бельерини, сообщает The Telegraph.
По информации СМИ, если место защитника освободиться, то клуб будет пытаться подписать контракт с защитником «Интера» Ашрафом Хакими. Отмечается, что итальянский клуб может согласиться отдать футболиста за приемлемую сумму, из-за экономических проблем.
Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.
В текущем сезоне защитник провел 26 матча за «Интер» в чемпионате Италии, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/04/01/exclusive-ainsley-maitland-niles-planning-leave-arsenal-summer/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю