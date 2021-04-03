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«Арсенал» интересуется защитником «Интера» Хакими

13:51
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«Арсенал» рассматривает кандидатов на позицию защитника, вместо уходящего Эктора Бельерини, сообщает The Telegraph.

По информации СМИ, если место защитника освободиться, то клуб будет пытаться подписать контракт с защитником «Интера» Ашрафом Хакими. Отмечается, что итальянский клуб может согласиться отдать футболиста за приемлемую сумму, из-за экономических проблем.

Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел 26 матча за «Интер» в чемпионате Италии, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/04/01/exclusive-ainsley-maitland-niles-planning-leave-arsenal-summer/

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