Полузащитник «МЮ» ван де Бек стал игроком «Жироны»

«Жирона» объявила о переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.

27-летний футболист подписал с испанским клубом контракт до лета 2028 года.

Ван де Бек в 2020 году перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса». С того момента он провел за английскую команду 62 матча, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Он дважды уезжал в аренды — в «Эвертон» и «Айнтрахт».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 5 миллионов евро.