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Сегодня, 18:43

Полузащитник «МЮ» ван де Бек стал игроком «Жироны»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Донни ван де Бек.
Фото ФК «Жирона»

«Жирона» объявила о переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.

27-летний футболист подписал с испанским клубом контракт до лета 2028 года.

Ван де Бек в 2020 году перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса». С того момента он провел за английскую команду 62 матча, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Он дважды уезжал в аренды — в «Эвертон» и «Айнтрахт».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 5 миллионов евро.

Донни ван де Бек
Футбол
ФК Жирона
ФК Манчестер Юнайтед
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