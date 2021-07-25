Николо Скира: «Специя» арендует Коваленко и еще троих игроков «Аталанты»
19:58
«Специя» возьмет в аренду четырех игроков «Аталанты», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира. Среди них украинский полузащитник Виктор Коваленко, который перешел из «Шахтера» по ходу прошлого сезона.
Также в аренду должны отправится Роберто Пикколи, Аркадиуш Реца и Эбрима Колли. Пикколи уже выступал за «Специю» в прошлом сезоне.
25-летний Виктор Коваленко в прошлом сезоне провел один матч за «Аталанту».
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