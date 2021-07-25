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Ламела станет игроком «Севильи»

21:08
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Нападающий «Тоттенхэма» Эрик Ламела перейдет в «Севилью», сообщает 25 июля итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист сейчас находится в Севилье и должен пройти медосмотр. В обратном направлении проследует нападающий Брайан Хиль, который перейдет в «Тоттенхэм» и подпишет контракт до 2026 года.

29-летний Эрик Ламела в прошлом сезоне провел 35 матчей за «шпор» во всех турнирах и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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Евгений Петров все материалы автора

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