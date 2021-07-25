«Рома» предложила «Барселоне» 15 миллионов евро за Лангле

«Рома» хочет приобрести защитника «Барселоны» Клемана Лангле, сообщает 25 июля Sport.es.

По данным источника, римский клуб предложил за игрока 15 миллионов евро. «Барселону» эту сумма не устроила. «Барса» хотела бы продать игрока, но за 25 миллионов.

26-летний футболист в прошлом сезоне провел 48 матчей за «Барселону» во всех турнирах и забил один мяч.