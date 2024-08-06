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Сегодня, 06:45

«Манчестер Юнайтед» отказался от подписания Угарте

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» переключился с кандидатуры Мануэля Угарте из «ПСЖ» на другие варианты укрепления линии полузащиты, сообщил в Twitter журналист Дэвид Орнштейн.

Английский клуб хотел этим летом подписать 23-летнего уругвайца, у которого действующий контракт с парижанами до 2028 года. «ПСЖ» приобрел игрока прошлым летом у «Спортинга» за 60 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Угарте сыграл 37 матчей во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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