«Манчестер Юнайтед» отказался от подписания Угарте

«Манчестер Юнайтед» переключился с кандидатуры Мануэля Угарте из «ПСЖ» на другие варианты укрепления линии полузащиты, сообщил в Twitter журналист Дэвид Орнштейн.

Английский клуб хотел этим летом подписать 23-летнего уругвайца, у которого действующий контракт с парижанами до 2028 года. «ПСЖ» приобрел игрока прошлым летом у «Спортинга» за 60 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Угарте сыграл 37 матчей во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.