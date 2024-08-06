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Сегодня, 05:20

«Атлетико» улучшил свое предложение по Альваресу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атлетико» улучшил свое предложение по форварду «Манчестер Сити» Хулиану Альваресу.

По информации Фабрицио Романо, во время переговоров в понедельник вечером мадридский клуб предложил 75 миллионоа евро за 24-летнего аргентинца. Переговоры ведут генеральные директоры клубов Хиль Марин и Ферран Сориано.

Хулиан Альварес выступает за «Манчестер Сити» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил 19 голов и сделал 13 результативных передач в 54 матчах за команду во всех турнирах.

ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
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