16 августа, 10:15

«Лидс» планирует подписать Демировича из «Штутгарта»

Павел Лопатко

«Лидс» заинтересован в трансфере нападающего «Штутгарта» Эрмедина Демировича, сообщает Kicker.

По данным источника, 27-летний босниец недоволен количеством игрового времени в немецком клубе. «Штутгарт» намерен выручить за переход Демировича более 40 миллионов евро. При этом у «Аугсбурга» в июле 2024 года они купили права на него за 23 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Демирович в 45 матчах во всех турнирах забил 17 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Защитник сборной Италии Толой перешел в «Сан-Паулу»

«Астон Вилла» интересуется защитником «Барселоны» Фортом

