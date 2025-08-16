«Астон Вилла» интересуется защитником «Барселоны» Фортом

«Астон Вилла» намерена подписать защитника «Барселоны» Эктора Форта, сообщил инсайдер Маттео Моретто.

По данным источника, английский клуб попросил представителей 19-летнего испанца сообщить им, хочет ли он уйти из «Барселоны» этим летом.

Воспитанник каталонского клуба может покинуть его в ближайшие дни, и переход в АПЛ может стать для него заманчивым. Форт, скорее всего, будет стоить менее 12 миллионов евро, и в ближайшие годы его стоимость при перепродаже может значительно вырасти.

В сезоне-2024/25 защитник в 21 матче за «Барселону» во всех турнирах не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро.