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Фелипе Андерсон бесплатно перейдет в «Лацио»

04:03
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Форвард «Вест Хэма» Фелипе Андерсон может продолжить карьеру в Италии, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, 28-летний бразилец может вернуться в «Лацио», за который выступал с 2013 по 2018 год. Сообщается, что клубы достигли соглашения о бесплатном переходе игрока, при этом «молотобойцы» получат 50 процентов со следующей продажи.

В сезоне-2020/21 Фелипе Андерсон провел 9 матчей в аренде за «Порту», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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