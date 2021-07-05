Фелипе Андерсон бесплатно перейдет в «Лацио»

Форвард «Вест Хэма» Фелипе Андерсон может продолжить карьеру в Италии, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, 28-летний бразилец может вернуться в «Лацио», за который выступал с 2013 по 2018 год. Сообщается, что клубы достигли соглашения о бесплатном переходе игрока, при этом «молотобойцы» получат 50 процентов со следующей продажи.

В сезоне-2020/21 Фелипе Андерсон провел 9 матчей в аренде за «Порту», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.