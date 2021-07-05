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«Млада Болеслав» сообщила о переходе Татаева в «Аланию»

03:08
Алексей Татаев. Фото Twitter
Алексей Татаев. Фото Twitter
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Защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев перешел в «Аланию», сообщается на официальном сайте чешского клуба.

22-летний россиянин попрощался с одноклубниками и отправился в Россию.

«Мне здесь было хорошо, я буду помнить только самое лучшее. Игра здесь значительно помогла мне в моем футбольном росте. Я приобрел большой опыт, с которым теперь хочу помочь клубу, в котором я начинал футбольную карьеру, перейти из второй лиги в элитный дивизион», — сказал Татаев.

Татаев выступал за «Младу Болеслав» с 2019 года. В минувшем сезоне воспитанник «Краснодара» провел 14 матчей в чемпионате Чехии, в которых забил два гола и получил две желтые карточки.

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Сергей Разин все материалы автора

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