«Млада Болеслав» сообщила о переходе Татаева в «Аланию»
03:08
Защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев перешел в «Аланию», сообщается на официальном сайте чешского клуба.
22-летний россиянин попрощался с одноклубниками и отправился в Россию.
«Мне здесь было хорошо, я буду помнить только самое лучшее. Игра здесь значительно помогла мне в моем футбольном росте. Я приобрел большой опыт, с которым теперь хочу помочь клубу, в котором я начинал футбольную карьеру, перейти из второй лиги в элитный дивизион», — сказал Татаев.
Татаев выступал за «Младу Болеслав» с 2019 года. В минувшем сезоне воспитанник «Краснодара» провел 14 матчей в чемпионате Чехии, в которых забил два гола и получил две желтые карточки.
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