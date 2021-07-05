«Тоттенхэм» интересуется Пьяничем
07:07
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в Англии, сообщает Express.
По сведениям источника, на 31-летнего боснийца претендует «Тоттенхэм». Каталонский клуб хотел бы расстаться с игроком, так как он не входит в планы главного тренера Роналда Кумана.
В минувшем сезоне Пьянич провел 30 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю