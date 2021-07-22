Буффон впервые за 7339 дней сыграл за «Парму»

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон принял участие в товарищеском матче против «Бохума». Он сыграл за команду впервые за 7339 дней, сообщает Football Italia.

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон принял участие в товарищеском матче против «Бохума». Он сыграл за команду впервые за 7339 дней, сообщает Football Italia.

«Парма» в этом матче уступила 0:1. Буффон отыграл первый тайм, после чего был заменен. Единственный гол был забит во второй половине — отличился Раман Чисба.

В 2001 году Буффон перешел из «Пармы» в «Ювентус». 43-летний вратарь вернулся в команду перед началом сезона-2021/22.

Товарищеский матч

«Парма» (Италия) — «Бохум» (Германия) — 0:1 (0:0)

Гол: Чисба, 76