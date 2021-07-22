Буффон впервые за 7339 дней сыграл за «Парму»
00:45
Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон принял участие в товарищеском матче против «Бохума». Он сыграл за команду впервые за 7339 дней, сообщает Football Italia.
Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон принял участие в товарищеском матче против «Бохума». Он сыграл за команду впервые за 7339 дней, сообщает Football Italia.
«Парма» в этом матче уступила 0:1. Буффон отыграл первый тайм, после чего был заменен. Единственный гол был забит во второй половине — отличился Раман Чисба.
В 2001 году Буффон перешел из «Пармы» в «Ювентус». 43-летний вратарь вернулся в команду перед началом сезона-2021/22.
Товарищеский матч
«Парма» (Италия) — «Бохум» (Германия) — 0:1 (0:0)
Гол: Чисба, 76
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