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Буффон впервые за 7339 дней сыграл за «Парму»

00:45
Джанлуиджи Буффон. Фото Twitter
Джанлуиджи Буффон. Фото Twitter
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Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон принял участие в товарищеском матче против «Бохума». Он сыграл за команду впервые за 7339 дней, сообщает Football Italia.

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон принял участие в товарищеском матче против «Бохума». Он сыграл за команду впервые за 7339 дней, сообщает Football Italia.

«Парма» в этом матче уступила 0:1. Буффон отыграл первый тайм, после чего был заменен. Единственный гол был забит во второй половине — отличился Раман Чисба.

В 2001 году Буффон перешел из «Пармы» в «Ювентус». 43-летний вратарь вернулся в команду перед началом сезона-2021/22.

Товарищеский матч

«Парма» (Италия) — «Бохум» (Германия) — 0:1 (0:0)

Гол: Чисба, 76

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Евгений Петров все материалы автора

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