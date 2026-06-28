ESPN: «Манчестер Сити» следит за полузащитником сборной Марокко Буадди

«Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Лилля» и сборной Марокко Айюба Буадди, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

По данным источников, «Лилль» предпочел бы продать спортивные права на 18-летнего игрока в английский клуб, а не во французский, если он покинет команду летом 2026 года. Сам футболист болеет за «ПСЖ» и посещал финал Лиги чемпионов 2025 года против «Интера». Впрочем, гарантий, что трансфер в «Сити» состоится именно сейчас, нет — возможно, клуб будет вести переговоры летом 2027 года.

Буадди играет за главную команду «Лилля» с июля 2023 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 полузащитник в 42 матчах не отметился результативными действиями. На ЧМ-2026 он сыграл в двух матчах.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.