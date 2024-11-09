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Агент вингера «Вараждина» Митровски предложит игрока российским клубам

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Футбольный агент Горан Попов, представляющий интересы вингера хорватского «Вараждина» Димитара Митровски, сообщил, что намерен предложить своего клиента российским клубам в зимнее трансферное окно.

«Митровски — лучший игрок «Вараждина» в последних матчах, в принципе, один из сильнейших на своей позиции в хорватской лиге. Правый вингер, может сыграть и на позиции нападающего. Футболисту интересно было бы попробовать свои силы в РПЛ», — цитирует Попова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний футболист отметился 3 голами и результативной передачей в 12 встречах за «Вараждин» в чемпионате Хорватии. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
Горан Попов
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