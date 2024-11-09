Проклятье «Реала»: Милитао опять порвал «кресты», Родриго и Васкес выбыли на три-четыре недели
«Реал» в 13-м туре чемпионата Испании разгромил «Осасуну» (4:0). Мадридцы прервали серию из двух поражений во всех турнирах, но очень дорогой ценой. Сразу три игрока команды травмировались по ходу первого тайма: Эдер Милитао, Родриго и Лукас Васкес.
Как они травмировались
Удивительно, но все три повреждения футболисты «Реала» получили до перерыва. Первым поле покинул Родриго — бразилец только восстановился от повреждения подколенного сухожилия. После примерно двух недель отсутствия он появился в недавней игре Лиги чемпионов против «Милана» (1:3). Там отыграл 16 минут и сегодня наконец вернулся в основной состав. Нападающий покинул поле самостоятельно и остался на скамейке запасных, скрывая руками слезы.
На 30-й минуте не смог продолжить игру Эдер Милитао. Бразилец сломался очень обидно: драматично оступился в чужой штрафной после затянувшегося розыгрыша углового и рухнул на газон с громким криком. К футболисту выбежали врачи и через пару минут унесли его на носилках. Карло Анчелотти очень озабоченно наблюдал за тем, как спортсмен покидал поле.
В конце тайма случилось и третье несчастье: Лукас Васкес травмировал бедро. Испанец отправился на скамейку запасных за помощью — там ему замотали поврежденную ногу и вернули на поле. Правда, Лукас уже не мог нормально бегать — после оказания медицинской помощи даже не ускорился за передачей на ход от Асенсио, улетевшей в аут. В перерыве вместо Васкеса вышел Лука Модрич.
Сколько нужно времени на восстановление
Информация по сломавшейся троице появилась спустя несколько часов после финального свистка. У Милитао подтвердился полный разрыв передней крестообразной связки правого колена с поражением обеих менисков. 26-летний защитник не сыграет до конца сезона.
Это настоящая трагедия для Эдера, потому что он пропустил почти весь прошлый чемпионат также из-за травмы «крестов», полноценно вернувшись в состав только в апреле.
Родриго и Васкесу повезло чуть больше — они отделались мышечными повреждениями, но все равно какое-то время останутся вне игры. По информации испанской журналистки Аранчи Родригес, бразилец пропустит около месяца из-за травмы бедра, испанец — в районе трех недель. У него проблемы с приводящей мышцей.
В «Реале» до матча было неспокойно
Мадридцы прервали серию из двух поражений — сначала влетели «Барселоне» в класико (0:4), а после уступили «Милану» в Лиге чемпионов (1:3). После проигрыша россонери тренерский штаб «Реала» организовал собрание с футболистами. По данным Marca, на встрече была напряженная атмосфера: анализировались некоторые показатели игроков и плохие результаты, а также совместно искалось решение проблем. Видимо, сбор оказал положительный эффект. По информации источника, настроение в коллективе улучшилось.
При этом, El Gol Digital сообщил, что Анчелотти потерял доверие некоторых ключевых игроков «Реала». Среди них называют Федерико Вальверде, Килиана Мбаппе и его французских товарищей — Орельена Тшуамени, Эдуардо Камавингу и Ферлана Менди. При этом отмечается, что Винисиус по-прежнему имеет отличные отношения с тренером и даже прихода специалиста в сборную Бразилии.
На послематчевой пресс-конференции Анчелотти тепло отозвался именно о Жуниоре: затронул и Мбаппе — высказал уверенность в том, что француз преодолеет безголевую серию из четырех игр.
«Винисиус — игрок, который делает разницу, и ситуация с «Золотым мячом» на него не повлияла, как мы видим. Получился хороший матч, мы начали здорово, спокойно контролируя игру, без спешки. Когда Вини открыл счет, стало еще лучше. Мбаппе старается. У него было несколько очень хороших подключений. Он не забил, но был полезен в игре, что самое главное», — сказал Карло.
Как команда выступает в этом сезоне
Бланкос находятся на второй строчке в ла лиге, уступая «Барселоне» шесть очков. В Лиге чемпионов положение команды куда менее уверенное: лишь 18-я строчка и шесть набранных баллов в четырех играх. «Реал» справился лишь со «Штутгартом» (3:1) и «Боруссией» (5:2), уступив «Лиллю» (0:1) и «Милану» (1:3). Против «Осасуны» мадридцы не пропустили впервые с 5 октября — тогда разделались с «Вильярреалом» (2:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|12
|11
|0
|1
|40-11
|33
|
2
|Реал
|12
|8
|3
|1
|25-11
|27
|
3
|Вильярреал
|12
|7
|3
|2
|23-19
|24
|
4
|Атлетико
|12
|6
|5
|1
|18-7
|23
|
5
|Осасуна
|13
|6
|3
|4
|17-20
|21
|
6
|Атлетик
|12
|5
|4
|3
|18-12
|19
|
7
|Бетис
|12
|5
|4
|3
|12-10
|19
|
8
|Мальорка
|12
|5
|3
|4
|10-9
|18
|
9
|Р. Вальекано
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
10
|Сельта
|12
|5
|1
|6
|18-20
|16
|
11
|Р. Сосьедад
|12
|4
|3
|5
|10-10
|15
|
12
|Жирона
|12
|4
|3
|5
|15-17
|15
|
13
|Севилья
|12
|4
|3
|5
|12-17
|15
|
14
|Алавес
|13
|4
|1
|8
|14-22
|13
|
15
|Лас-Пальмас
|13
|3
|3
|7
|16-22
|12
|
16
|Леганес
|12
|2
|5
|5
|12-16
|11
|
17
|Хетафе
|12
|1
|7
|4
|8-10
|10
|
18
|Эспаньол
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
19
|Вальядолид
|12
|2
|2
|8
|9-24
|8
|
20
|Валенсия
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
|8.11
|23:00
|
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
|1 : 3
|9.11
|16:00
|
Реал – Осасуна
|4 : 0
|9.11
|18:15
|
Вильярреал – Алавес
|3 : 0
|9.11
|20:30
|
Эспаньол – Валенсия
|- : -
|9.11
|23:00
|
Леганес – Севилья
|- : -
|10.11
|16:00
|
Бетис – Сельта
|- : -
|10.11
|18:15
|
Мальорка – Атлетико
|- : -
|10.11
|20:30
|
Хетафе – Жирона
|- : -
|10.11
|20:30
|
Вальядолид – Атлетик
|- : -
|10.11
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|8
|1
|2