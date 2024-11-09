Футбол
Испания
Новости Видео Ла Лига Сегунда Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:30

Проклятье «Реала»: Милитао опять порвал «кресты», Родриго и Васкес выбыли на три-четыре недели

Милитао порвал «кресты» в матче против «Осасуны»
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игрока «Реала» Эдера Милитао уносят на носилках после травмы в матче против «Осасуны».
Фото Global Look Press
После матча с «Осасуной» минус три игрока.

«Реал» в 13-м туре чемпионата Испании разгромил «Осасуну» (4:0). Мадридцы прервали серию из двух поражений во всех турнирах, но очень дорогой ценой. Сразу три игрока команды травмировались по ходу первого тайма: Эдер Милитао, Родриго и Лукас Васкес.

Как они травмировались

Удивительно, но все три повреждения футболисты «Реала» получили до перерыва. Первым поле покинул Родриго — бразилец только восстановился от повреждения подколенного сухожилия. После примерно двух недель отсутствия он появился в недавней игре Лиги чемпионов против «Милана» (1:3). Там отыграл 16 минут и сегодня наконец вернулся в основной состав. Нападающий покинул поле самостоятельно и остался на скамейке запасных, скрывая руками слезы.

На 30-й минуте не смог продолжить игру Эдер Милитао. Бразилец сломался очень обидно: драматично оступился в чужой штрафной после затянувшегося розыгрыша углового и рухнул на газон с громким криком. К футболисту выбежали врачи и через пару минут унесли его на носилках. Карло Анчелотти очень озабоченно наблюдал за тем, как спортсмен покидал поле.

В конце тайма случилось и третье несчастье: Лукас Васкес травмировал бедро. Испанец отправился на скамейку запасных за помощью — там ему замотали поврежденную ногу и вернули на поле. Правда, Лукас уже не мог нормально бегать — после оказания медицинской помощи даже не ускорился за передачей на ход от Асенсио, улетевшей в аут. В перерыве вместо Васкеса вышел Лука Модрич.

Сколько нужно времени на восстановление

Информация по сломавшейся троице появилась спустя несколько часов после финального свистка. У Милитао подтвердился полный разрыв передней крестообразной связки правого колена с поражением обеих менисков. 26-летний защитник не сыграет до конца сезона.

Это настоящая трагедия для Эдера, потому что он пропустил почти весь прошлый чемпионат также из-за травмы «крестов», полноценно вернувшись в состав только в апреле.

Родриго и Васкесу повезло чуть больше — они отделались мышечными повреждениями, но все равно какое-то время останутся вне игры. По информации испанской журналистки Аранчи Родригес, бразилец пропустит около месяца из-за травмы бедра, испанец — в районе трех недель. У него проблемы с приводящей мышцей.

В «Реале» до матча было неспокойно

Мадридцы прервали серию из двух поражений — сначала влетели «Барселоне» в класико (0:4), а после уступили «Милану» в Лиге чемпионов (1:3). После проигрыша россонери тренерский штаб «Реала» организовал собрание с футболистами. По данным Marca, на встрече была напряженная атмосфера: анализировались некоторые показатели игроков и плохие результаты, а также совместно искалось решение проблем. Видимо, сбор оказал положительный эффект. По информации источника, настроение в коллективе улучшилось.

При этом, El Gol Digital сообщил, что Анчелотти потерял доверие некоторых ключевых игроков «Реала». Среди них называют Федерико Вальверде, Килиана Мбаппе и его французских товарищей — Орельена Тшуамени, Эдуардо Камавингу и Ферлана Менди. При этом отмечается, что Винисиус по-прежнему имеет отличные отношения с тренером и даже прихода специалиста в сборную Бразилии.

Игрок &laquo;Реала&raquo; Винисиус празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Осасуны&raquo;. 9&nbsp;ноября 2024 года. Три футболиста «Реала» получили травмы за тайм! Хорошо, что на поле остались Беллингем и Винисиус

На послематчевой пресс-конференции Анчелотти тепло отозвался именно о Жуниоре: затронул и Мбаппе — высказал уверенность в том, что француз преодолеет безголевую серию из четырех игр.

«Винисиус — игрок, который делает разницу, и ситуация с «Золотым мячом» на него не повлияла, как мы видим. Получился хороший матч, мы начали здорово, спокойно контролируя игру, без спешки. Когда Вини открыл счет, стало еще лучше. Мбаппе старается. У него было несколько очень хороших подключений. Он не забил, но был полезен в игре, что самое главное», — сказал Карло.

Футболист «Реала» Винисиус.
Фото Global Look Press

Как команда выступает в этом сезоне

Бланкос находятся на второй строчке в ла лиге, уступая «Барселоне» шесть очков. В Лиге чемпионов положение команды куда менее уверенное: лишь 18-я строчка и шесть набранных баллов в четырех играх. «Реал» справился лишь со «Штутгартом» (3:1) и «Боруссией» (5:2), уступив «Лиллю» (0:1) и «Милану» (1:3). Против «Осасуны» мадридцы не пропустили впервые с 5 октября — тогда разделались с «Вильярреалом» (2:0).

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал
Читайте также
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
МВД предупредило о лишении гражданства за непринесение присяги
Ефимова заявила, что боялась стать «врагом народа» после поездки на Олимпиаду
Президент Финляндии заявил о налаживании отношений с РФ в будущем
Комментатор и общественный деятель Рабаданов задержан в Махачкале
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Три футболиста «Реала» получили травмы за тайм! Хорошо, что на поле остались Беллингем и Винисиус
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 12 11 0 1 40-11 33
2
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
3
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
4
 Атлетико 12 6 5 1 18-7 23
5
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
6
 Атлетик 12 5 4 3 18-12 19
7
 Бетис 12 5 4 3 12-10 19
8
 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
9
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
10
 Сельта 12 5 1 6 18-20 16
11
 Р. Сосьедад 12 4 3 5 10-10 15
12
 Жирона 12 4 3 5 15-17 15
13
 Севилья 12 4 3 5 12-17 15
14
 Алавес 13 4 1 8 14-22 13
15
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
16
 Леганес 12 2 5 5 12-16 11
17
 Хетафе 12 1 7 4 8-10 10
18
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
19
 Вальядолид 12 2 2 8 9-24 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.11 23:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 1 : 3
9.11 16:00
Реал – Осасуна
 4 : 0
9.11 18:15
Вильярреал – Алавес
 3 : 0
9.11 20:30
Эспаньол – Валенсия
 - : -
9.11 23:00
Леганес – Севилья
 - : -
10.11 16:00
Бетис – Сельта
 - : -
10.11 18:15
Мальорка – Атлетико
 - : -
10.11 20:30
Хетафе – Жирона
 - : -
10.11 20:30
Вальядолид – Атлетик
 - : -
10.11 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 8
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 8 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости