Проклятье «Реала»: Милитао опять порвал «кресты», Родриго и Васкес выбыли на три-четыре недели

После матча с «Осасуной» минус три игрока.

«Реал» в 13-м туре чемпионата Испании разгромил «Осасуну» (4:0). Мадридцы прервали серию из двух поражений во всех турнирах, но очень дорогой ценой. Сразу три игрока команды травмировались по ходу первого тайма: Эдер Милитао, Родриго и Лукас Васкес.

Как они травмировались

Удивительно, но все три повреждения футболисты «Реала» получили до перерыва. Первым поле покинул Родриго — бразилец только восстановился от повреждения подколенного сухожилия. После примерно двух недель отсутствия он появился в недавней игре Лиги чемпионов против «Милана» (1:3). Там отыграл 16 минут и сегодня наконец вернулся в основной состав. Нападающий покинул поле самостоятельно и остался на скамейке запасных, скрывая руками слезы.

На 30-й минуте не смог продолжить игру Эдер Милитао. Бразилец сломался очень обидно: драматично оступился в чужой штрафной после затянувшегося розыгрыша углового и рухнул на газон с громким криком. К футболисту выбежали врачи и через пару минут унесли его на носилках. Карло Анчелотти очень озабоченно наблюдал за тем, как спортсмен покидал поле.

В конце тайма случилось и третье несчастье: Лукас Васкес травмировал бедро. Испанец отправился на скамейку запасных за помощью — там ему замотали поврежденную ногу и вернули на поле. Правда, Лукас уже не мог нормально бегать — после оказания медицинской помощи даже не ускорился за передачей на ход от Асенсио, улетевшей в аут. В перерыве вместо Васкеса вышел Лука Модрич.

Сколько нужно времени на восстановление

Информация по сломавшейся троице появилась спустя несколько часов после финального свистка. У Милитао подтвердился полный разрыв передней крестообразной связки правого колена с поражением обеих менисков. 26-летний защитник не сыграет до конца сезона.

Это настоящая трагедия для Эдера, потому что он пропустил почти весь прошлый чемпионат также из-за травмы «крестов», полноценно вернувшись в состав только в апреле.

Родриго и Васкесу повезло чуть больше — они отделались мышечными повреждениями, но все равно какое-то время останутся вне игры. По информации испанской журналистки Аранчи Родригес, бразилец пропустит около месяца из-за травмы бедра, испанец — в районе трех недель. У него проблемы с приводящей мышцей.

В «Реале» до матча было неспокойно

Мадридцы прервали серию из двух поражений — сначала влетели «Барселоне» в класико (0:4), а после уступили «Милану» в Лиге чемпионов (1:3). После проигрыша россонери тренерский штаб «Реала» организовал собрание с футболистами. По данным Marca, на встрече была напряженная атмосфера: анализировались некоторые показатели игроков и плохие результаты, а также совместно искалось решение проблем. Видимо, сбор оказал положительный эффект. По информации источника, настроение в коллективе улучшилось.

При этом, El Gol Digital сообщил, что Анчелотти потерял доверие некоторых ключевых игроков «Реала». Среди них называют Федерико Вальверде, Килиана Мбаппе и его французских товарищей — Орельена Тшуамени, Эдуардо Камавингу и Ферлана Менди. При этом отмечается, что Винисиус по-прежнему имеет отличные отношения с тренером и даже прихода специалиста в сборную Бразилии.

На послематчевой пресс-конференции Анчелотти тепло отозвался именно о Жуниоре: затронул и Мбаппе — высказал уверенность в том, что француз преодолеет безголевую серию из четырех игр.

«Винисиус — игрок, который делает разницу, и ситуация с «Золотым мячом» на него не повлияла, как мы видим. Получился хороший матч, мы начали здорово, спокойно контролируя игру, без спешки. Когда Вини открыл счет, стало еще лучше. Мбаппе старается. У него было несколько очень хороших подключений. Он не забил, но был полезен в игре, что самое главное», — сказал Карло.

Футболист «Реала» Винисиус. Фото Global Look Press

Как команда выступает в этом сезоне

Бланкос находятся на второй строчке в ла лиге, уступая «Барселоне» шесть очков. В Лиге чемпионов положение команды куда менее уверенное: лишь 18-я строчка и шесть набранных баллов в четырех играх. «Реал» справился лишь со «Штутгартом» (3:1) и «Боруссией» (5:2), уступив «Лиллю» (0:1) и «Милану» (1:3). Против «Осасуны» мадридцы не пропустили впервые с 5 октября — тогда разделались с «Вильярреалом» (2:0).