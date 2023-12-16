Анчелотти — о создании новой Суперлиги: «Может случиться что-то важное»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, как он относится к информации о том, что в скором времени может быть создана Суперлига Европы.

«Суперлига? Чтобы высказать свое мнение по этой теме, мы должны посмотреть, что произойдет 21-го числа. Может случиться что-то важное, что изменит историю нынешнего футбола. Изменятся календари и многое другое... Мы должны подождать», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

Ранее издание Voz Populi сообщило, что президент «Реала» Флорентино Перес активно работает над идеей о создании Суперлиги Европы и уже обсуждал этот вопрос с 50-60 клубами.

Mundo Deportivo информировало, что «Реал» и «Барселона» могут получить крупные суммы в случае запуска новой Суперлиги.