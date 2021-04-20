55 ассоциаций-членов УЕФА подписали декларацию против Суперлиги

Все 55 ассоциаций-членов УЕФА единогласно одобрили декларацию, которая решительно осуждает Суперлигу, информирует пресс-служба УЕФА.

Как отмечается в Twitter организации, полная формулировка этого заявления будет опубликована сегодня днем на сайте УЕФА.

Ранее 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

УЕФА уже выступил с заявлением и осудил инициативу и заявил, что клубам и футболистам, которые будут участвовать в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех остальных турнирах под их эгидой.