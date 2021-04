Премьер-министр Великобритании Джонсон отреагировал на приостановление Суперлиги

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 21 апреля на своей странице в Twitter отреагировал на приостановление футбольной Суперлиги.

«Меня очень порадовало вчерашнее решение английских клубов. Это правильный шаг в отношении фанатов, футбола и всего процесса в целом. Мы должны и дальше защищать нашу национальную игру», — написал Джонсон.

I welcome last night's announcement. This is the right result for football fans, clubs, and communities across the country. We must continue to protect our cherished national game.