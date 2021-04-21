Футбол
Суперлига
Новости
Статьи
Новости   //    Футбол   //    Суперлига

Премьер-министр Великобритании Джонсон отреагировал на приостановление Суперлиги

09:09
Борис Джонсон. Фото Reuters
Борис Джонсон. Фото Reuters
Теги:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 21 апреля на своей странице в Twitter отреагировал на приостановление футбольной Суперлиги.

«Меня очень порадовало вчерашнее решение английских клубов. Это правильный шаг в отношении фанатов, футбола и всего процесса в целом. Мы должны и дальше защищать нашу национальную игру», — написал Джонсон.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.

Опрос

проголосовало: 24835
Все опросы
Лига чемпионов — без лучших: как относитесь к идее создания 12 топ-клубами Суперлиги?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов