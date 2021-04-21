Премьер-министр Великобритании Джонсон отреагировал на приостановление Суперлиги
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 21 апреля на своей странице в Twitter отреагировал на приостановление футбольной Суперлиги.
«Меня очень порадовало вчерашнее решение английских клубов. Это правильный шаг в отношении фанатов, футбола и всего процесса в целом. Мы должны и дальше защищать нашу национальную игру», — написал Джонсон.
I welcome last night's announcement. This is the right result for football fans, clubs, and communities across the country. We must continue to protect our cherished national game.— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 21, 2021
19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.
21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.
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