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30 июня, 18:51

«Монако» выкупил Фати у «Барселоны»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Монако» объявил о выкупе полузащитника Ансу Фати у «Барселоны».

23-летний испанец подписал с монегасками контракт на четыре сезона — до лета 2030 года.

В прошедшем сезоне Фати выступал в «Монако» на правах аренды. Он провел 30 матчей во всех турнирах и забил 12 голов — 11 в Лиге 1 и еще один мяч в Лиге чемпионов.

Фати является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за каталонский клуб в возрасте 16 лет в 2019 году. Футболист до сих пор входит в тройку самых юных дебютантов в истории «Барселоны».

Всего Фати провел за каталонцев 123 матча, забил 29 мячей и сделал 10 голевых передач.

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Ансу Фати
ФК Барселона
ФК Монако
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