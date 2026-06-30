«Монако» выкупил Фати у «Барселоны»

«Монако» объявил о выкупе полузащитника Ансу Фати у «Барселоны».

23-летний испанец подписал с монегасками контракт на четыре сезона — до лета 2030 года.

В прошедшем сезоне Фати выступал в «Монако» на правах аренды. Он провел 30 матчей во всех турнирах и забил 12 голов — 11 в Лиге 1 и еще один мяч в Лиге чемпионов.

Фати является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за каталонский клуб в возрасте 16 лет в 2019 году. Футболист до сих пор входит в тройку самых юных дебютантов в истории «Барселоны».

Всего Фати провел за каталонцев 123 матча, забил 29 мячей и сделал 10 голевых передач.