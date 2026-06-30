Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

The Athletic: «Барселона» готова заплатить «Атлетико» 130 миллионов евро за Альвареса

Алина Савинова

«Барселона» готова предложить «Атлетико» 130 миллионов евро за нападающего Хулиана Альвареса, сообщает The Athletic.

Как отмечает издание со ссылкой на источники в каталонском клубе, сине-гранатовые могут позволить себе такие траты. Ожидается, что следующий шаг последует после завершения чемпионата мира-2026.

В рамках поиска форварда «Барселона» также выходила на связь с окружением Харри Кейна из «Баварии», однако Альварес остается приоритетом каталонцев.

Ранее Diario Sport сообщал, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне выступает за продажу 26-летнего аргентинца после его публичного заявления о желании перейти в «Барселону».

Альварес выступает за «Атлетико» с 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 49 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2030 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хулиан Альварес
Футбол
ФК Барселона
Читайте также
Чемпионат мира по дзюдо 2026: основная информация о турнире
Жалоба на «Краснодар» в РФС, Глушенков в «Барселоне» и разговоры про отставку Семака. Что сейчас происходит в «Зените»
«Начало положено». Фигурист Угожаев стал вторым на «челленджере» в Батуми
Популярное видео
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Реал» и Перес пожертвуют 2 миллиона евро пострадавшим от землетрясения в Венесуэле

Кристенсен продлил контракт с «Барселоной» до 2028 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 31-7 21
2
 Атлетико 7 5 1 1 16-7 16
3
 Бетис 7 5 1 1 9-7 16
4
 Реал 7 5 0 2 18-8 15
5
 Севилья 7 4 1 2 10-9 13
6
 Алавес 7 3 2 2 11-6 11
7
 Депортиво 7 2 4 1 10-8 10
8
 Реал Сосьедад 7 3 1 3 9-13 10
9
 Вильярреал 7 2 2 3 13-12 8
10
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
11
 Хетафе 7 2 2 3 4-7 8
12
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
13
 Осасуна 7 2 2 3 6-13 8
14
 Сельта 7 1 4 2 8-6 7
15
 Эспаньол 7 2 1 4 10-10 7
16
 Расинг 7 2 1 4 11-21 7
17
 Леванте 6 1 2 3 8-12 5
18
 Эльче 7 1 2 4 11-17 5
19
 Валенсия 7 1 1 5 4-13 4
20
 Малага 7 0 3 4 3-12 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
9.10 22:00 Малага – Эспаньол - : -
10.10 15:00 Р. Вальекано – Атлетик - : -
10.10 17:15 Алавес – Атлетико - : -
10.10 19:30 Барселона – Хетафе - : -
10.10 22:00 Реал – Вильярреал - : -
11.10 15:00 Эльче – Сельта - : -
11.10 17:15 Реал Сосьедад – Депортиво - : -
11.10 19:30 Бетис – Осасуна - : -
11.10 22:00 Расинг – Валенсия - : -
12.10 22:00 Леванте – Севилья - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 7
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 4
Джоб Очинг
Джоб Очинг

Реал Сосьедад

 3
И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Фредерико Редондо
Фредерико Редондо

Эльче

 5 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости