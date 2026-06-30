The Athletic: «Барселона» готова заплатить «Атлетико» 130 миллионов евро за Альвареса

«Барселона» готова предложить «Атлетико» 130 миллионов евро за нападающего Хулиана Альвареса, сообщает The Athletic.

Как отмечает издание со ссылкой на источники в каталонском клубе, сине-гранатовые могут позволить себе такие траты. Ожидается, что следующий шаг последует после завершения чемпионата мира-2026.

В рамках поиска форварда «Барселона» также выходила на связь с окружением Харри Кейна из «Баварии», однако Альварес остается приоритетом каталонцев.

Ранее Diario Sport сообщал, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне выступает за продажу 26-летнего аргентинца после его публичного заявления о желании перейти в «Барселону».

Альварес выступает за «Атлетико» с 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 49 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2030 года.