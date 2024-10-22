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Все, кто хочет сыграть со сборной России: Сейшелы, Сьерра-Леоне, ЦАР, Афганистан и не только

Сборные Сейшел, ЦАР и Афганистана готовы провести товарищеский матч с Россией
Артем Белинин
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Парад заявлений.

Октябрьская пауза сборной России войдет в историю как одна из самых спорных и странных. Команда Карпина осталась без соперника: провести встречу с единственным подобранным оппонентом, Пакистаном, не получилось. В итоге наши парни провели открытую тренировку, посмотрели кино и разъехались по клубам.

Но, кажется, такое больше не повторится. Уже целый ряд стран выразил желание сыграть со сборной России. Собрали полный список.

Хотят многие. Но не сразу

Сообщений о готовности сыграть с Россией очень много. Среди них:

  • Сьерра-Леоне. «Почему нет? Это один из путей к развитию нашей дружбы. Мы готовы прилететь в Россию, у нас есть поддержка от правительства, наша команда всегда физически готова. Однозначно отвечу — да, мы готовы», — говорила в комментарии для «СЭ» министр спорта Сьерра-Леоне Августа Джеймс-Тейма.

  • Сейшельские Острова. «Наша команда могла бы приехать в Россию на этот матч, в этом нет никаких проблем. А разве они должны быть? Игра возможна в следующем году, но решение принимает наш главный тренер. Если он захочет матч с Россией, то мы будем готовы начать переговоры», — цитировал Sport24 генерального секретаря Федерации футбола Сейшельских Островов Элвиса Четти.

  • Ангола. «Игра с Россией возможна. Думаю, мы найдем правильный момент для игры в даты ФИФА в 2025 году. Мы готовы сыграть как в Анголе, так и в России, нам это интересно. Мы готовы обсудить этот вопрос с Федерацией футбола Анголы», — сказал государственный секретарь по делам спорта Анголы Паоло Родригес да Силва в комментарии «СЭ».

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  • Венесуэла. «Мы знаем, как развит спорт и футбол в России. В последнее время РФС и Федерация футбола Венесуэлы находятся на хорошем уровне в плане взаимоотношений. Конечно, было бы очень интересно провести матчи сборных России и Венесуэлы, мы готовы, но нужно только договориться об этом на уровне федераций», — так ТАСС цитировал министра народной власти по делам молодежи Венесуэлы Арнальдо Санчеса.

  • Гвинея-Бисау. «Это вполне возможно, у нас хорошая команда. О сроках говорить преждевременно, но такой матч вероятен. Мы готовы принять такой матч у себя, но, если совпадут сроки и будет приглашение, мы готовы приехать в Россию для такого матча», — также сообщила в разговоре с ТАСС министр культуры, молодежи и спорта Республики Гвинея-Бисау Мария Консейсао Эвора.

  • Мадагаскар. «Конечно, можно организовать товарищеский матч между сборными Мадагаскара и России. Считаю это абсолютно возможным, потому что наши страны объединяют исторические связи. Наши отношения с Российской Федерацией начались очень давно», — заявлял «Р-Спорту» директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

  • Афганистан. «Если будет возможность провести товарищеский матч со сборной России, то, конечно, наши футболисты могут принять участие. У нас очень дружеские отношения с Российской Федерацией», — сказал глава Департамента физического воспитания и спорта Афганистана Ахмадулла Васик в разговоре с «Р-Спорт».

  • Кения. «Матч между сборными России и Кении возможен. Мы готовы поехать в РФ и провести этот матч в марте следующего года. В декабре можем начать переговоры с РФС и готовиться к этой игре», — сказал президент Федерации футбола Кении Ник Мвендва в беседе со Sport24.

  • Ирак. «Мы будем рады снова сыграть с Россией в 2025 году. Если нам поступит такое предложение, то мы к нему открыты. Если всех устроит дата и другие факторы, то конечно», — заявлял министр молодежи и спорта Республики Ирак Ахмед аль?Мубарка «Советскому спорту».

  • Бахрейн. «Футбол, конечно же, является самым популярным видом спорта в Бахрейне. И нам бы хотелось, чтобы наша сборная провела товарищеский матч с российской командой», — рассказывал ТАСС генеральный директор Главного управления по спорту Королевства Бахрейн Абдурахман Аскар.

  • Намибия. «Если такая страна, как Россия, пригласит Намибию и скажет, например: «Мы приглашаем вас сыграть в Москве или Санкт-Петербурге, и мы оплатим проживание и питание», то для нас это будет очень интересная перспектива. То есть Намибия может просто оплатить авиабилеты, а Россия оплатит проживание, питание и местный транспорт. Мне кажется, это очень интересно», — поделился с «СЭ» старший специалист Государственного координационного комитета по физической культуре и развитию школьного спорта Намибии Рогерделтры Камбатуку.

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  • Камерун. «Пока неизвестно, есть ли переговоры насчет ответного матча наших сборных. Есть ли свободные даты? Возможно, в июне 2025 года. Обе стороны должны работать в этом направлении», — заявили «СЭ» в пресс-службе сборной.

  • Бурунди. «Наша национальная команда заинтересована в товарищеском матче со сборной России. Однако проведение матча будет зависеть от условий, которые могут быть предложены Российским футбольным союзом», — сказал президент Федерации футбола Бурунди Александр Муенге в интервью Metaratings.

  • Замбия. «Мы обсуждали возможность проведения товарищеского матча со сборной России. Переговоры еще продолжаются. Мы готовы сыграть как в конце 2024 года, так и в 2025-м. Пока точной даты нет. Рассматриваем вариант, при котором российская команда приедет в Замбию, а потом наша — в Россию. Пока ведем переговоры. Учтите, что мы очень хороши в футболе!» — предостерегал корреспондентов «СЭ» директор Министерства молодежи и спорта Замбии Джон Чибвана Зулу.

  • ЦАР. «Возможно ли увидеть условный футбольный матч между сборными России и Центральноафриканской Республики? Конечно! Почему нет? Мы бы очень хотели привезти свои команды на игры в Россию. Мы осуждаем решение Международного олимпийского комитета (МОК) исключить Россию из соревнований», — цитирует «РБ Спорт» министра по делам молодежи, спорта и гражданского воспитания Центральноафриканской Республики (ЦАР) Доненга Ванзумона.

  • Белоруссия. «Игра между Россией и Белоруссией возможна! Это даже не обсуждается. Никаких проблем не будет. Теоретически мы готовы сыграть в 2025 году, все зависит от календаря сборной. Нужно, чтобы федерации обсудили это между собой», — сказал «СЭ» министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук.

  • Индия. «Что касается товарищеского матча между сборными Индии и России, то мы не можем запланировать проведение товарищеских игр до мая 2025 года в связи с проведением чемпионата Индии по футболу и квалификации к Кубку Азии-2027, которая начнется с марта 2025 года в окно ФИФА. Мы будем очень ждать возможности для проведения матча сборных, основываясь на жеребьевке финального раунда Кубка Азии 2027 года и назначении последующих матчей», — сообщили ТАСС в пресс-службе Всеиндийской футбольной федерации.

Итого 17 сборных — членов ФИФА — прилично. А еще в конце сентября желание встретиться с командой Карпина в октябрьскую паузу выражал Занзибар — принадлежащий Танзании архипелаг из 75 островов в Индийском океане. Кроме того, все еще сохраняется вероятность матча сборных России и Пакистана.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ну а пока — так

За ноябрь, кажется, можно не переживать. Там уже давно все согласовано — известно, что наши парни 19 ноября сыграют с Сирией в Волгограде. Эту дату уже подтвердил менеджер сирийцев Удачи Фаталлах. Однако отметил, что документы еще не подписаны.

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Второй соперник — Бруней, с которым команда Карпина, вероятно, пересечется в Сочи. Ранее факт матча и дату в разговоре с «СЭ» подтвердили в Футбольной ассоциации Брунея: «Мы получили приглашение от РФС сыграть со сборной России 15 ноября. Устная договоренность о проведении матча уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмет принимающая сторона. Осталось только, чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА».

Страны, выразившие желание провести матч со сборной России

Сборная

Место в рейтинге ФИФА

Венесуэла

40

Камерун

53

Ирак

55

Бахрейн

76

Ангола

85

Сирия

92

Замбия

93

Белоруссия

97

Кения

102

Намибия

105

Мадагаскар

108

Гвинея-Бисау

115

Сьерра-Леоне

125

Индия

126

ЦАР

128

Бурунди

136

Афганистан

152

Бруней

183

Пакистан

197

Сейшельские острова

201

Сборная Венесуэлы по футболу
Сборная Замбии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
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