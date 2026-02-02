В РФС отреагировали на слова президента ФИФА Инфантино о снятии бана с России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал слова президента ФИФА Джанни Инфантино о необходимости снятия санкций с российских футбольных команд.

Ранее президент ФИФА заявил, что санкции с российских футбольных команд следует снять.

— Мы поддерживаем президента ФИФА Джанни Инфантино. Господин президент последовательно отстаивает эту позицию, в том числе в голосовании на саммите МОК. Уверены, что под его лидерством мировой футбол найдет правильное решение, которое будет способствовать развитию спорта и улучшению взаимоотношений между государствами. Абсолютно поддерживаем это решение! — говорится в заявлении, которое опубликовала пресс-служба РФС.

Также Инфантино предложил внести в устав ФИФА запрет на возможность введения санкций против стран по политическим причинам.