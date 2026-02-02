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2 февраля, 18:11

Глава ФИФА Инфантино предложил запретить вводить санкции по политическим причинам

Игнат Заздравин
Корреспондент
Президент ФИФА Джанни Инфантино.
Фото Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что выступает против введения в футболе санкций по политическим причинам.

Функционер рассказал, что предлагает изменить устав организации, чтобы сделать невозможным введение санкций против стран по политическим причинам.

«Мы должны закрепить в уставе, что ни в коем случае не должны запрещать какой-либо стране играть в футбол из-за политики», — приводит слова Инфантино Sky News.

Также Инфантино ответил на вопрос о призывах к бойкоту чемпионата мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике из-за действий президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что бизнесменов или дипломатические круги никогда не призывают к бойкотам.

«Так почему же футбол? Кто-то должен поддерживать связь. Думаю, в нашем разобщенном, агрессивном мире нам нужны места, куда люди могут прийти и встретиться ради любви к футболу», — добавил Инфантино.

Ранее президент ФИФА заявил, что санкции с российских футбольных команд следует снять.

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Джанни Инфантино
ФИФА

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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