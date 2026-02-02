Глава ФИФА Инфантино предложил запретить вводить санкции по политическим причинам

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что выступает против введения в футболе санкций по политическим причинам.

Функционер рассказал, что предлагает изменить устав организации, чтобы сделать невозможным введение санкций против стран по политическим причинам.

«Мы должны закрепить в уставе, что ни в коем случае не должны запрещать какой-либо стране играть в футбол из-за политики», — приводит слова Инфантино Sky News.

Также Инфантино ответил на вопрос о призывах к бойкоту чемпионата мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике из-за действий президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что бизнесменов или дипломатические круги никогда не призывают к бойкотам.

«Так почему же футбол? Кто-то должен поддерживать связь. Думаю, в нашем разобщенном, агрессивном мире нам нужны места, куда люди могут прийти и встретиться ради любви к футболу», — добавил Инфантино.

Ранее президент ФИФА заявил, что санкции с российских футбольных команд следует снять.