В РФС рассказали о позиции ФИФА по возможному возращению России в международные соревнования

В РФС рассказали о позиции ФИФА по возращению России на соревнования

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об отношении ФИФА к возможному возвращению российских команд на международную арену.

«В ФИФА нейтрально смотрят на вопрос возвращения России, — сказал Митрофанов «СЭ». — У них основная позиция: играть должны все, а тем более Россия, которая является огромной футбольной страной, где недавно прошел чемпионат мира. Но ФИФА не хочет быть организацией, которая примет решение: «Вы договоритесь друг с другом, мы согласимся. Но вмешиваться в вашу систему взаимоотношений неправильно». Пока ФИФА нейтральны, на них давление снижается. Но как только они станут проактивными, давление усилится. Плюс мы помним, где проходит следующий чемпионат мира. Поэтому ФИФА занимает аккуратную позицию».

Митрофанов также рассказал о действиях ФИФА при допуске юношеских сборных России.

«Когда мы договорились о возвращении юношеских команд, ФИФА в этот же день и без обращения сняла отстранение сборных U-17. Они увидели, что УЕФА снимает запрет, и заявили: «Зачем вам соревноваться, если на наш уровень вы не пройдете? Поэтому снимаем отстранение автоматически». Причем у ФИФА нет никаких оговорок про техническую возможность. Если УЕФА не найдет техническую возможность, то и ФИФА ничем и не рискует», — добавил Митрофанов.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы сборные от участия в международных соревнованиях 28 февраля 2022 года.