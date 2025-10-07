Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:34

Кафанов оценил подготовку вратарей сборной России перед матчами с Ираном и Боливией

Артем Бухаев
Корреспондент

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос перед октябрьскими матчами национальной команды.

Сборная России проведет BetBoom товарищеские матчи с Ираном (10 октября) в Волгограде и с Боливией (14 октября) в Москве.

— Как оцените игру Бориско?

— Два отрезка Максим отыграл хорошо. Очень хорошо начал сезон. Команда мало пропускает. Попросил его держать уровень, чтобы вызывать в сборную. Обратили внимание, включили в расширенный список. Сказал, что надеюсь, он поможет бороться команде за высокие места.

— А что скажете по Агкацеву?

— Когда вратарь пропускает между ног с 30 метров, это ошибка вратаря. В пропущенных мячах Агкацев не виноват. Он держит планку, которую поднял в прошлом году. Поиграл в теннис бол. Обыграли Максименко и Адамова в паре с Сафоновым.

— Краснодарская школа вратарей самая сильная? Три вратаря в сборной.

— Добавьте сюда Латышонка и Кокарева. Как Саше Максименко с ними бороться. Это не краснодарская школа, а академия.

— Приз Льва Яшина могут переименовать. Это не кощунство?

— Даже обсуждать такой вопрос не стоит. Хороших вратарей было очень много. Лучшим футболистом столетия стал именно Яшин. Не просто вратарем, а лучшим игроком столетия. Не верю, что это случится. Никогда не пересекался с Яшиным, очень жалею.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
Читайте также
Конфликт между «ПСЖ» и Федерацией футбола Франции продолжается: теперь из-за травмы Барколя
Перешедший на сторону ВСУ экс-офицер Ступников оставил в РФ долги по кредитам
Глава Минтруда предложил принцип «двух ключей» для поддержки неработающих людей
Загранпаспорт россиян могут аннулировать из-за ошибок. Что нужно знать
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
Президент «Бенфики» предстанет перед судом из-за перевода 76 тысяч евро от «Локомотива»
Популярное видео
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Карпин: «Боливия более техничная, Иран показывает атлетичный футбол»
Карпин: «В чем прибавил Умяров? Какой был такой и есть»
Карпин оценил состав сборной России на матчи с Ираном и Боливией
Карпин — о нападающих в составе сборной России: «Дефицит? Ну да. Соболев пока не убеждает»
Кафанов объяснил отсутствие Лунева и Хайкина в итоговом составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией
Кафанов: «Спартак» пропускает очень много, а к Максименко претензии»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сафонов сыграет за сборную России в матче с Ираном

Кафанов: «Спартак» пропускает очень много, а к Максименко претензии»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости