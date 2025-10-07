Кафанов оценил подготовку вратарей сборной России перед матчами с Ираном и Боливией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос перед октябрьскими матчами национальной команды.

Сборная России проведет BetBoom товарищеские матчи с Ираном (10 октября) в Волгограде и с Боливией (14 октября) в Москве.

— Как оцените игру Бориско?

— Два отрезка Максим отыграл хорошо. Очень хорошо начал сезон. Команда мало пропускает. Попросил его держать уровень, чтобы вызывать в сборную. Обратили внимание, включили в расширенный список. Сказал, что надеюсь, он поможет бороться команде за высокие места.

— А что скажете по Агкацеву?

— Когда вратарь пропускает между ног с 30 метров, это ошибка вратаря. В пропущенных мячах Агкацев не виноват. Он держит планку, которую поднял в прошлом году. Поиграл в теннис бол. Обыграли Максименко и Адамова в паре с Сафоновым.

— Краснодарская школа вратарей самая сильная? Три вратаря в сборной.

— Добавьте сюда Латышонка и Кокарева. Как Саше Максименко с ними бороться. Это не краснодарская школа, а академия.

— Приз Льва Яшина могут переименовать. Это не кощунство?

— Даже обсуждать такой вопрос не стоит. Хороших вратарей было очень много. Лучшим футболистом столетия стал именно Яшин. Не просто вратарем, а лучшим игроком столетия. Не верю, что это случится. Никогда не пересекался с Яшиным, очень жалею.