Кафанов: «Спартак» пропускает очень много, а к Максименко претензии»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «Спартака» Александра Максименко в этом сезоне РПЛ.

Максименко попал в итоговый состав сборной России на BetBoom товарищеские матчи против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).

«По Максименко и в тот раз думали, вызывать или нет. Команда играет просто безобразно в защите. Он стал лучшим игроком матча и все вопросы снял. Ошибок нет. Не выручает — да. Но команда теряет очки не из-за него. Все остальное — к тренерскому штабу «Спартака».

Мы не смотрим на место в таблице, а на качество игры самого вратаря. Кроме одной ошибки за этот период Максименко все делает правильно. «Спартак» пропускает очень много, а к вратарям претензии. Не надо смотреть на графу пропущенных. Митрюшкин и Максименко в одинаковой ситуации», — сказал Кафанов.