Молодежная сборная России проведет в июне два матча против Омана

По информации «СЭ», молодежная сборная России по футболу в июне сыграет два домашних товарищеских матча против Омана.

В марте российская команда среди игроков в возрасте до 21 года провела две игры со сборной Колумбии. Первый матч (21 марта) завершился поражением россиян (0:1), а второй (23 марта) — ничьей (2:2).

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В январе УЕФА не допустил молодежную сборную России к участию в Евро-2027 и Олимпиаде-2028.