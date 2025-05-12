Футбол
12 мая, 14:40

Россия и Иран могут провести товарищеский футбольный матч в октябре 2025 года

Камила Абдурахманова
корреспондент

Федерация футбола Ирана сообщила, что между мужскими сборными Ирана и России может состояться товарищеский матч.

«Мы на финальной стадии подписания договора о товарищеском матче Ирана и России. Практически согласовали место и дату матча. Документы скоро будут подписаны», — сообщили Sport24 в пресс-службе Федерации футбола Ирана (FFIRI).

В пресс-службе также заявили, что не хотели бы раскрывать всех деталей до официального объявления, но РФС и FFIRI близки к заключению сделки о товарищеском матче сборных в октябре этого года.

В марте 2023 года в Тегеране прошел контрольный матч между сборными Ирана и России, который завершился со счетом 1:1.

Источник: sport24.ru
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
