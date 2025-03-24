Хавбек сборной Замбии Кангва: «Приятно вернуться в Россию»

Капитан сборной Замбии Кингс Кангва прокомментировал предстоящий BetBoom товарищеский матч с Россией.

«Приятно вернуться в Россию, в Москву. Я знаю город, знаю страну. Некоторым игрокам команды показалось, что здесь очень холодно. Но я уже привык, прекрасно себя чувствую!» — сказал Кангва на пресс-конференции.

Хавбек играл в тульском «Арсенале» с 2019 по 2022 год.

Игра между Россией и Замбией пройдет 25 марта на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.