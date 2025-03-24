Авраам Грант: «Россия заслужила играть на международных турнирах, политика не должна быть включена в спорт»

Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант считает, что Россия должна выступать на международных соревнованиях.

«Мне нравится говорить о своей команде, а не о сопернике. Сборная России заслужила играть на международных турнирах, политика не должна быть включена в спорт. Смотрел за сборной России, но в товарищеской игре я концентрируюсь на своей команде», — сказал Грант.

BetBoom товарищеский матч между сборными России и Замбии состоится во вторник, 25 марта, на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Российские сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.