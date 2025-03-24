Тренер сборной Замбии Грант объяснил отсутствие форвардов Дака и Банда в матче с Россией

Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант ответил на вопрос об отсутствии форварда «Лестера» Патсона Дака и нападающего «Лечче» Ламека Банда в BetBoom матче с Россией.

«Мы вызывали их, но возникли проблемы с визой. Честно сказать, я не знаю деталей проблем с визой. Они должны быть вызваны, но возникли технические проблемы. У нас была похожая ситуация, когда мы играли с чемпионами Африки, тогда у нас не хватало шести игроков», — сказал Грант на пресс-конференции.

Игра между Россией и Замбией пройдет 25 марта на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.