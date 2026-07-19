Сафонов и его супруга Кондратюк: «У Матвея был экстремальный гардероб, сейчас ответственно подходим к покупкам»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк на фестивале «VK Fest-2026» поделились подробностями выбора гардероба и рассказали о подходе к покупкам новых вещей.

Кондратюк:

— С момента, когда мы начали жить вместе, меня удивило, какой у Матвея экстремальный гардероб. У него был костюм шахматного короля и костюм кислотного диджея.

Сафонов:

— Со времен я стал спокойнее относиться к одежде. У меня появились вещи теплых тонов. Сейчас я всегда жду, когда Марина оденется, а потом подбираю под нее наряд. Чтобы мы были на мероприятии в одном стиле. И еще потому, что мне переодеваться три минуты, а Марине час (смеется).

Сафонов:

— Мы ответственно подходим к покупкам. Если что-то понравится, то можем позволить. Но редко бывает, что что-то нравится.

Кондратюк:

— Крупные покупки просто так не совершаем. Без Матвея я зачастую не делаю ничего, мне хочется, чтобы он одобрил покупку.

В сезоне-2025/26 Сафонов провел 27 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 28 мячей и 12 раз сыграв на ноль.