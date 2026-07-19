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Сафонов и его супруга Кондратюк: «У Матвея был экстремальный гардероб, сейчас ответственно подходим к покупкам»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк на фестивале «VK Fest-2026» поделились подробностями выбора гардероба и рассказали о подходе к покупкам новых вещей.

Кондратюк:

— С момента, когда мы начали жить вместе, меня удивило, какой у Матвея экстремальный гардероб. У него был костюм шахматного короля и костюм кислотного диджея.

Сафонов:

— Со времен я стал спокойнее относиться к одежде. У меня появились вещи теплых тонов. Сейчас я всегда жду, когда Марина оденется, а потом подбираю под нее наряд. Чтобы мы были на мероприятии в одном стиле. И еще потому, что мне переодеваться три минуты, а Марине час (смеется).

Сафонов:

— Мы ответственно подходим к покупкам. Если что-то понравится, то можем позволить. Но редко бывает, что что-то нравится.

Кондратюк:

— Крупные покупки просто так не совершаем. Без Матвея я зачастую не делаю ничего, мне хочется, чтобы он одобрил покупку.

В сезоне-2025/26 Сафонов провел 27 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 28 мячей и 12 раз сыграв на ноль.

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Матвей Сафонов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ренн 8 5 1 2 18-14 16
2
 Лилль 8 4 3 1 11-6 15
3
 Монако 8 4 3 1 11-7 15
4
 Лион 7 4 2 1 13-5 14
5
 ПСЖ 7 4 2 1 14-9 14
6
 Париж 8 4 2 2 13-9 14
7
 Ланс 8 4 1 3 16-12 13
8
 Марсель 8 4 0 4 18-13 12
9
 Лорьян 8 3 3 2 7-6 12
10
 Ницца 8 3 2 3 8-10 11
11
 Тулуза 8 2 4 2 12-11 10
12
 Осер 8 3 1 4 12-18 10
13
 Брест 8 2 3 3 14-12 9
14
 Анже 8 2 2 4 9-15 8
15
 Ле Ман 8 1 4 3 11-16 7
16
 Страсбур 8 2 1 5 12-18 7
17
 Труа 8 1 2 5 5-16 5
18
 Гавр 8 0 2 6 8-15 2
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34 тур
23.10 21:45 Брест – Ницца 1 : 2
24.10 21:45 Ланс – Париж 2 : 1
25.10 17:00 Монако – Лилль 1 : 1
25.10 19:15 Анже – Лорьян 0 : 0
25.10 19:15 Осер – Ле Ман 1 : 1
25.10 19:15 Марсель – Гавр 4 : 3
25.10 19:15 Ренн – Страсбур 3 : 0
25.10 19:15 Тулуза – Труа 0 : 0
26.10 22:30 ПСЖ – Лион - : -
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ЖК
Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 7
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 6
Кэмерон Арчер
Кэмерон Арчер

Осер

 5
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 8
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 5
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 4
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 5 1 2
Аюми Секо
Аюми Секо

Гавр

 7 1 2
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

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