Сафонов и его супруга Кондратюк: «У Матвея был экстремальный гардероб, сейчас ответственно подходим к покупкам»
Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк на фестивале «VK Fest-2026» поделились подробностями выбора гардероба и рассказали о подходе к покупкам новых вещей.
Кондратюк:
— С момента, когда мы начали жить вместе, меня удивило, какой у Матвея экстремальный гардероб. У него был костюм шахматного короля и костюм кислотного диджея.
Сафонов:
— Со времен я стал спокойнее относиться к одежде. У меня появились вещи теплых тонов. Сейчас я всегда жду, когда Марина оденется, а потом подбираю под нее наряд. Чтобы мы были на мероприятии в одном стиле. И еще потому, что мне переодеваться три минуты, а Марине час (смеется).
Сафонов:
— Мы ответственно подходим к покупкам. Если что-то понравится, то можем позволить. Но редко бывает, что что-то нравится.
Кондратюк:
— Крупные покупки просто так не совершаем. Без Матвея я зачастую не делаю ничего, мне хочется, чтобы он одобрил покупку.
В сезоне-2025/26 Сафонов провел 27 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 28 мячей и 12 раз сыграв на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ренн
|8
|5
|1
|2
|18-14
|16
|
2
|Лилль
|8
|4
|3
|1
|11-6
|15
|
3
|Монако
|8
|4
|3
|1
|11-7
|15
|
4
|Лион
|7
|4
|2
|1
|13-5
|14
|
5
|ПСЖ
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|
6
|Париж
|8
|4
|2
|2
|13-9
|14
|
7
|Ланс
|8
|4
|1
|3
|16-12
|13
|
8
|Марсель
|8
|4
|0
|4
|18-13
|12
|
9
|Лорьян
|8
|3
|3
|2
|7-6
|12
|
10
|Ницца
|8
|3
|2
|3
|8-10
|11
|
11
|Тулуза
|8
|2
|4
|2
|12-11
|10
|
12
|Осер
|8
|3
|1
|4
|12-18
|10
|
13
|Брест
|8
|2
|3
|3
|14-12
|9
|
14
|Анже
|8
|2
|2
|4
|9-15
|8
|
15
|Ле Ман
|8
|1
|4
|3
|11-16
|7
|
16
|Страсбур
|8
|2
|1
|5
|12-18
|7
|
17
|Труа
|8
|1
|2
|5
|5-16
|5
|
18
|Гавр
|8
|0
|2
|6
|8-15
|2
|23.10
|21:45
|Брест – Ницца
|1 : 2
|24.10
|21:45
|Ланс – Париж
|2 : 1
|25.10
|17:00
|Монако – Лилль
|1 : 1
|25.10
|19:15
|Анже – Лорьян
|0 : 0
|25.10
|19:15
|Осер – Ле Ман
|1 : 1
|25.10
|19:15
|Марсель – Гавр
|4 : 3
|25.10
|19:15
|Ренн – Страсбур
|3 : 0
|25.10
|19:15
|Тулуза – Труа
|0 : 0
|26.10
|22:30
|ПСЖ – Лион
|- : -
|Г
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|7
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|6
|
|
Кэмерон Арчер
Осер
|5
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|8
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|5
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|5
|1
|2
|
|
Аюми Секо
Гавр
|7
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|6
|1
|1